سبعة قتلى في حادث دهس أمام مركز لاستقبال المهاجرين في تكساس

قتلى في حادث دهس أمام مركز لاستقبال المهاجرين في تكساس



قُتل سبعة أشخاص وأصيب آخرون صباح الأحد في تكساس عندما صدمتهم سيارة خارج مركز للمهاجرين.



وقال مارتن ساندوفال المتحدث باسم شرطة براونزفيل لمحطة تلفزة محلية، إن السيارة "صدمت عدة أشخاص كانوا ينتظرون في محطة للحافلات".



واضاف أنّ سبعة اشخاص قتلوا واعتُقل سائق السيارة، وهو يتلقى الرعاية الصحية.



وأشار ساندوفال إلى أنّه سيُحاكم بتهمة القيادة الخطرة، مع إمكان توجيه تهم أخرى إليه.



وتابع المسؤول أنّ التحقيق سيحدّد إن كان ما جرى حادثاً أم عملاً متعمّداً.



وأشار إلى أنّه وفق روايات الشهود، يبدو أنّه "فقد السيطرة على السيارة". وأضاف "سواء كان حادثاً أم متعمّداً، ما زال الأمر قيد التحقيق".



وتأتي هذه الأنباء في وقت تستعد السلطات الخميس لرفع الإجراء الصحي الذي يسمح بترحيل المهاجرين من دون تأخير. وتخشى السلطات من ارتفاع عمليات الدخول غير الشرعي إلى الولايات المتحدة، مع انتهاء صلاحية هذا الإجراء.



