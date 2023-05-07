قطر تؤكد أنها لن تطبّع العلاقات مع دمشق

شددت قطر على أنها لن تطبّع العلاقات مع حكومة دمشق، رغم قرار استئناف مشاركة وفودها في اجتماعات جامعة الدول العربية.



وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري أن موقف بلده من "التطبيع مع النظام السوري لم يتغير".



وأوضح، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن حكومته لن تكون "عائقا" أمام الخطوة التي اتخذتها الجامعة العربية، لافتا إلى أن أي تطبيع للعلاقات بين الدوحة ودمشق يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري.



وأشار الأنصاري إلى أن نظام الرئيس بشار الأسد يجب أن يقوم بـ"معالجة جذور الأزمة التي أدت إلى مقاطعته، وأن يعمل على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه معالجة قضايا الشعب السوري".