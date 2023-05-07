الخارجية الاميركية: من المبكر عودة سوريا إلى الجامعة العربية

رأت وزارة الخارجية الاميركية أنه من المبكر عودة سوريا إلى الجامعة العربية.وشككت الخارجية برغبة الرئيس السوري الأسد بحل الأزمة في سوريا، مشيرة إلى تفهمها سعي الشركاء للتواصل مع الأسد للضغط عليه لحل الأزمة.