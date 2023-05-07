اتصال هاتفي بين الاسد وآل نهيان: بحثٌ في التطورات الإيجابية على الساحة العربية

بحث الرئيس السوري بشار الأسد، مع اتصال هاتفي، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التطورات الإيجابية على الساحة العربية.



وعبّر الرئيس الأسد عن تقدير سوريا للدور الذي تقوم به الإمارات من أجل لمّ الشمل وتحسين العلاقات العربية، بما يعزز التعاون العربي المشترك ويخدم مصالح الدول والشعوب العربية.



وتناول الحديث العلاقات الثنائية والتعاون المستمر بين سورية والإمارات في العديد من المجالات.