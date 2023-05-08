22 قتيلا على الأقل في غرق قارب جنوب الهند

قضى 22 شخصا على الأقل في غرق قارب سياحي من طابقين في ولاية كيرالا جنوب الهند في وقت متأخر الأحد، وفق ما أفادت السلطات وسائل إعلام محلية.





وقع الحادث في بلدة تانور الساحلية في منطقة مالابورام بولاية كيرالا، وعمليات الإنقاذ جارية.





وشارك عشرات الأشخاص خلال الليل في البحث عن ناجين من القارب الذي كان مغمورا جزئيا بالمياه، حيث استخدم البعض الحبال لتثبيته بينما كان البعض الآخر في الماء ينظرون من خلال نوافذه.