استراليا تلغي إضاءة مبنى الأوبرا الشهير بمناسبة تتويج الملك تشارلز

شهدت استراليا جدلا حول الملكية بين مسؤوليها في أعقاب قرار إلغاء إضاءة دار الأوبرا الشهير في سيدني بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث.





وتضاء أشرعة التحفة المعمارية التي أنشئت في ميناء سيدني قبل خمسين عاما في المناسبات الهامة مثل ذكرى غزو أوكرانيا ويوم الفخر للمثليين ووفاة الملكة إليزابيث الثانية وغيرها، وهو ما لم يحصل بمناسبة تتويج تشارلز حيث بقيت مطفأة.





وأعلن كريس مينز رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز أنه ألغى خطة أعدها سلفه لإضاءة المبنى تكريما لتشارلز الذي يعد رئيس دولة أستراليا.





وقال مينز في مقابلة إذاعية الاثنين "أود تخصيص هذا الأمر لأستراليا والأستراليين، ولحظات التضحية والبطولة من أجل البلاد، أو عندما يكون هناك حدث دولي هام في سيدني".