مقتل سبعة عسكريين في انفجار لغم في النيجر

قضى سبعة عسكريين نيجريين الأحد بانفجار لغم في مركبتهم بمنطقة تيلابيري حيث تنشط جماعات جهادية، وفق ما أعلن الحرس الوطني النيجري.





وأفاد الحرس في بيان أن "عربة مهمة مرافقة للإمدادات الأسبوعية مرّت فوق لغم" صباحا على بعد ستة كيلومترات من قرية سميرة في مقاطعة غوتيا قرب الحدود مع بوركينا فاسو.





وأضاف البيان الذي بثّه التلفزيون العام مساء الأحد "نأسف لمقتل سبعة من ركاب السيارة".