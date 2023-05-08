وزراء خارجية السعودية والكويت والأردن بحثوا في سبل تعزيز التنسيق المشترك

بحث وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية في القاهرة، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وناقشوا سبل تعزيز التنسيق المشترك بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله التقى نظيريه الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح والأردني أيمن الصفدي على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، وذلك في مقر الجامعة العربية في القاهرة.



وأشارت الى انه تم خلال اللقاء بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حيال المواضيع المطروحة على طاولة الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التنسيق المشترك، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.