عمليات إجلاء جديدة جراء الحرائق في غرب كندا

دفعت حرائق الغابات في غرب كندا الى إجلاء المزيد من سكان مقاطعة ألبرتا في ظل وضع "غير مسبوق" جراء أكثر من 100 بؤرة اشتعال ناشطة.





وطلبت السلطات من نحو 30 ألف شخص مغادرة منازلهم في مقاطعة ألبرتا، حيث تكافح فرق الإطفاء للسيطرة على أكثر من 20 حريقا ناشطا.





وكانت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث أعلنت في مؤتمر صحافي السبت "حالة طوارئ" في المقاطعة التي تعدّ من الأبرز على صعيد انتاج النفط.

