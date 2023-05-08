شي جينبينغ يستضيف الأسبوع المقبل قمة أولى للصين ودول آسيا الوسطى

يستضيف الرئيس شي جينبينغ الأسبوع المقبل قمّة للصين وخمس دول من آسيا الوسطى هي الأولى من نوعها، وفق ما كشفت وزارة الخارجية الصينية الإثنين، تأتي بينما تعمل بكين على تعزيز نفوذها في المنطقة.





وسيحلّ قادة كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان ضيوفا على نظيرهم الصيني لعقد قمة الصين-آسيا الوسطى في 18 و19 أيار/مايو في مدينة شيان، وفق ما أفادت وزارة الخارجية في بكين.

