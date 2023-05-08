زيلينسكي يؤكد أن روسيا ستُهزم "كما هُزِمت النازية" في 1945

توقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تُهزم روسيا في النزاع ضد بلاده "كما هُزِمت النازية" في الحرب العالمية الثانية، وذلك في تصريحات الإثنين في ذكرى انتصار الحلفاء على ألمانيا في الثامن من أيار 1945.





وقال زيلينسكي في شريط فيديو "كل الشرّ القديم الذي تعيد روسيا الحديثة إحياءه، سيُهزَم كما هُزِمت النازية"، مضيفا "كما دمّرنا الشر معا في حينه، نقوم حاليا بتدمير شرّ مماثل معاً".