قتيلان في تحطم طائرة عسكرية من طراز ميغ-21 في الهند

لقي شخصان حتفهما الاثنين في غرب الهند عند تحطم طائرة عسكرية من طراز ميغ -21 فوق منزلهما بغرب الهند، على ما ذكرت الشرطة الهندية.





وقال المسؤول في الشرطة سودهير تشودري لوكالة فرانس برس عقب وقوع الحادث في ولاية راجاستان "تم انقاذ الطيار دون أن يصاب بأذى. تحطمت الطائرة ميغ فوق منزل وقضى شخصان واصيب ثلاثة".





وأكدت القوات الجوية الهندية وقوع الحادث مشيرة إلى أن الطيار قذف نفسه.