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وزير الخارجية الصيني يزور فرنسا وألمانيا هذا الأسبوع

أخبار دولية
2023-05-08 | 04:19
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وزير الخارجية الصيني يزور فرنسا وألمانيا هذا الأسبوع
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وزير الخارجية الصيني يزور فرنسا وألمانيا هذا الأسبوع

أعلنت وزارة الخارجية الصينية الإثنين أن الوزير تشين غانغ يبدأ اليوم جولة أوروبية تشمل ألمانيا وفرنسا والنروج.
 
     
وأوضح المتحدث باسم الوزارة وانغ ونبين أن تشين سيلتقي بنظيراته أنالينا بيربوك وكاثرين كولونا وأنيكن هويتفلدت، في جولة من المقرر أن تستمر حتى الجمعة، وتأتي في إطار مسعى بكين للتقارب مع العواصم الأوروبية في ظل توتر في العلاقات مع واشنطن.

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