مفاوضات جدة بين طرفي النزاع في السودان لم تحرز "تقدما كبيرا"

لم تحرز مفاوضات وقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين في السودان والمنعقدة في السعودية "تقدما كبيرا"، على ما أفاد دبلوماسي سعودي وكالة فرانس برس الإثنين، ما يضعف الآمال في التوصل لوقف سريع للاقتتال.





وأرسل قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ممثلين عنهما لمدينة جدة السبت لعقد مباحثات وصفتها واشنطن والرياض بـ"المحادثات الأولية".





وأفاد الدبلوماسي السعودي فرانس برس أنّ "المفاوضات لم تحرز تقدما كبيرا حتى الآن". وتابع أنّ "وقفا دائما لإطلاق النار ليس مطروحا على الطاولة. كل جانب يعتقد أنه قادر على حسم المعركة".