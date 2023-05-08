مقتل مهرب مخدرات بارز وزوجته وأولاده بغارة جوية جنوب سوريا (فرانس برس)

مقتل مهرب مخدرات بارز وزوجته وأولاده بغارة جوية جنوب سوريا (فرانس برس)



قُتل مهرّب مخدرات بارز مع زوجته وأطفالهما الستة جراء غارة جوية استهدفت الإثنين منزلهم في جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أشار الى أن الأردن نفذ العملية، بينما امتنعت عمان حتى الآن عن التعليق، بحسب ما نقلت فرانس برس.



وأفاد المرصد في بيان، عن "مقتل مرعي الرمثان وعائلته المؤلّفة من زوجته وأطفاله الستة جراء استهداف طيران حربي أردني لمبنى يضم منزلهم في قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي" عند الحدود مع الأردن. ويعد الرمثان، وفق المرصد، من "أبرز تجّار المخدرات بينها الكبتاغون في المنطقة والمسؤول الأول عن تهريبها إلى الأردن". ولم يصدر أي تعليق أردني حول الغارة.