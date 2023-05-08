الاتحاد الأوروبي يقترح على الدول الأعضاء حزمة عقوبات جديدة على روسيا

اقتراح حزمة عقوبات جديدة للاتحاد الاوروبي على روسيا



اقترحت المفوضية الأوروبية الجمعة على دول الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تهدف إلى منع الالتفاف على العقوبات المفروضة على موسكو، وفق ما أفاد متحدث الإثنين.



وقال الناطق باسم المفوضية إريك مامير إن "الهدف هو تفادي أن تجد البضائع المحظور تصديرها إلى روسيا طريقا لإمداد الصناعات العسكرية الروسية". وأوردت وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس ان الاقتراح يستهدف للمرة الأولى ثماني شركات في الصين وهونغ كونغ متهمة بإعادة تصدير معدات حساسة إلى روسيا.