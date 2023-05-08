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أوكرانيا تتخلى عن ذكرى التاسع من أيار خلافا للتقليد الروسي
أخبار دولية
2023-05-08 | 08:06
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أوكرانيا تتخلى عن ذكرى التاسع من أيار خلافا للتقليد الروسي
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا ستتخلى عن أي إحياء لذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في التاسع من أيار وفقًا للتقليد السوفياتي والروسي، وستحتفل من الآن فصاعدًا بهذا اليوم في الثامن من أيار مع "العالم الحر".
وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو بمناسبة الاحتفال بنهاية الحرب العالمية الثانية، بعد 15 شهرًا من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، في أسوأ نزاع عسكري في أوروبا منذ 1945، إن ذكرى الثامن من ايار "تاريخ شعبنا وحلفائنا والعالم الحر. اليوم نعيده إلى شعبنا".
وأوضح أنه سيقدم الاثنين إلى البرلمان مشروع قانون يعلن الثامن من أيار "يوم الذكرى والنصر على النازية خلال الحرب العالمية الثانية".
كما أشار زيلينسكي إلى أنه وقع مرسوما للاحتفال بـ"يوم أوروبا" في التاسع من أيار.
وتحتفل الدول الغربية بذكرى استسلام ألمانيا في الثامن من ايار لكن موسكو تحتفل دائمًا بهذه الذكرى في التاسع من ايار بسبب فارق التوقيت.
وقال الرئيس الأوكراني: "اليوم كما كان الحال قبل 80 عامًا تحارب أوكرانيا الشر المطلق". وأضاف: "اليوم ، كما كان الحال قبل 80 عامًا نعتمد على القوة المشتركة للشعوب الحرة ونعلم أننا سنظل دائمًا جزءًا من أوروبا الحرة التي لن تخضع للشر أبدًا".
ويأتي هذا الخطاب بمناسبة الاحتفالات العالمية في الثامن من أيار وعشية عرض عسكري كبير في موسكو يفترض أن يحرك الشعور الوطني الروسي ويشارك فيه فلاديمير بوتين.
ومنذ عام 2015، كانت الاحتفالات في أوكرانيا تقام في التاسع والثامن من أيار الذي أطلق عليه اسم "يوم الذاكرة والمصالحة" كدليل على التقارب مع التقليد الأوروبي.
وبدأت كييف في الابتعاد عن الاحتفالات على الطراز السوفياتي منذ 15 عامًا عندما استبدل مصطلح "الحرب الوطنية العظمى" الذي لا يزال مستخدمًا في موسكو، بـ"الحرب العالمية الثانية" في الخطابات الرسمية.
وتم تعزيز هذا الاتجاه مع "ابتعاد كييف عن المفهوم السوفياتي" بعد أن ضمت موسكو في 2014 شبه جزيرة القرم الأوكرانية (جنوب) أعقبتها حرب في الشرق ضد الانفصاليين الموالين لروسيا.
أخبار دولية
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
ذكرى
الانتصار
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