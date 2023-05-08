الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إيران تحمّل الغرب مسؤولية التأخير في إحياء الاتفاق النووي

أخبار دولية
2023-05-08 | 08:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إيران تحمّل الغرب مسؤولية التأخير في إحياء الاتفاق النووي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
إيران تحمّل الغرب مسؤولية التأخير في إحياء الاتفاق النووي

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: إحياء الاتفاق النووي ممكن تقنيا ودبلوماسيا

أكدت إيران الإثنين أن إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي يبقى ممكنا، محمّلة الدول الغربية خصوصا الولايات المتحدة مسؤولية التأخر بذلك.
     
وأتى موقف طهران في الذكرى السنوية الخامسة لإعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، سحب بلاده من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تم إبرامه بين طهران وست قوى دولية عام 2015 بعد مفاوضات شاقة.
 
ومنذ نيسان 2021، خاضت إيران والقوى الكبرى مباحثات تهدف لإحياء الاتفاق شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر. وعلى رغم تحقيق تقدم في هذه المباحثات، الا أنها لم تبلغ مرحلة التفاهم لإعادة تفعيل الاتفاق.
      
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن إحياء الاتفاق "ممكن تقنيا ودبلوماسيا".
     
وأضاف خلال مؤتمر صحافي: "من هذا المنطلق، فإن المفاوضات بين إيران وباقي أطراف الاتفاق النووي قد أجريت وتم التوصل إلى اتفاقيات جيدة"، لكن "الأطراف الأخرى، ولا سيما الإدارة الأميركية، تأخرت في هذا الصدد".
   
وأبرمت إيران مع قوى كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، ألمانيا) اتفاقا بشأن برنامجها النووي أتاح رفع عقوبات عنها لقاء خفض أنشطتها وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران التي ردت بالتراجع تدريجا عن معظم التزاماتها.
      
وبدأت إيران وأطراف الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات لإحيائه في نيسان 2021. وتعثر التفاوض مطلع أيلول 2022، مع تأكيد الأطراف الغربيين أن الرد الإيراني على مسودة تفاهم كان "غير بنّاء".
     
وشكّلت قضية عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار لمواد نووية في مواقع غير مصرّح عنها نقطة تباين أساسية خلال المباحثات لإحياء الاتفاق.
     
وينتقد الغربيون طلب إيران إغلاق ملف المواقع قبل إحياء اتفاق 2015، ودعوها للتعاون مع الوكالة لحلها من خلال توفير أجوبة تقنية موثوقة. من جهتها، تعتبر طهران القضية "مسيّسة".
     
وشدد كنعاني الإثنين على أن سياسة طهران تقوم على "ألا تتحول القضايا المتعلقة بأنشطة إيران النووية السلمية عقبة أمام التعاون الثنائي" مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
     
وكان المدير العام للوكالة رافايل غروسي أعلن في أعقاب زيارة لطهران في آذار، أن إيران وافقت على إعادة تشغيل كاميرات مراقبة في منشآت نووية وزيادة وتيرة عمليات التفتيش.
     
وأكد كنعاني أن الإجراءات "تتم في إطار الخطة التي تم تحديدها" مع غروسي، وستوضحها المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية "في الوقت المناسب".

أخبار دولية

إيران

الاتفاق النووي

الولايات المتحدة

LBCI التالي
إعدام شخصين في إيران لادانتهما بإهانة المقدسات الإسلامية
إنقاذ أفراد طاقم ناقلة نفط دنماركية خطفوا قبالة سواحل غرب افريقيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-04-29

الرئيس الإيراني ينتقد وجود الولايات المتحدة في الشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
2023-04-05

الولايات المتحدة تحض إيران على دعم حل سياسي في اليمن

LBCI
أخبار دولية
2023-03-30

إيران تخسر مسعاها القضائي للإفراج عن أصولها المجمدة في الولايات المتحدة

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-30

إيران تخسر مسعاها القضائي للإفراج عن أصولها المجمدة في الولايات المتحدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:15

روسيا تعلن نيتها "تطوير" منشآتها العسكرية في قرغيزستان

LBCI
أخبار دولية
11:12

الاتحاد الاوروبي يلغي حفل استقبال في إسرائيل بسبب مشاركة وزير يميني متطرف

LBCI
أخبار دولية
10:42

اتصال هاتفي بين الأسد وتبّون.. وبحث بالمستجدات الإيجابية على مستوى العلاقات العربية -العربية

LBCI
أخبار دولية
10:29

منظمة دول افريقيا الجنوبية توافق على نشر قوات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2023-05-05

وصفة الكلوب ساندوتش على طريقة الشيف فادي زغيب... هل حضرتموها من قبل بهذه الطريقة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-01

الـLBCI في بيوت موظفات وموظفين: "أطفالنا يكسرون قلوبنا وعيوننا"

LBCI
عالم الطبخ
2023-05-03

يخنة اللحم مع الخضار والبطاطا بوريه على الطريقة اللبنانية... كيف تحضّرون الوصفة بخطوات ومكوّنات بسيطة؟ (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
09:14

"شجار كبير" في مكتب اقتراع للانتخابات الرئاسية التركية في أمستردام

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:57

وزير العمل العراقي من عين التينة: أكدنا للرئيس بري أن العراق سيبقى داعماً للبنان

LBCI
رياضة
07:57

اجتماع اثر الانقسامات والتباينات في اللجنة الاولمبية اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
07:50

تداعيات ملف النزوح السوري حضرت في المؤتمر المسيحي الدائم

LBCI
أخبار لبنان
16:09

باسيل لـ"الاحد مع ماريو": رفضُنا لانتخاب فرنجية رئيسا مستمر في ظل المعطيات المتوفرة حاليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

النجاح الرياضي اللبناني مهدد بفعل الانقسامات والتباينات في اللجنة الاولمبية اللبنانية

LBCI
رياضة
13:54

تنافس بين السائقين في رالي الربيع والفوز من نصيب روجيه فغالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

كأس العالم لكرة السلة يصل الى محطته الاخيرة بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

راشيا إلى ركب البلدات التي تدعم اللّامركزية السياحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

لماذا اختير بناء مزار سيدة لبنان في درعون ومتى بدأت عملية البناء؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:06

ابنة سيرين عبد النور تتلقى رسالة كراهية: "نكره والدتك".. فكيف ردّت؟

LBCI
خبر عاجل
15:15

باسيل لـ الاحد مع ماريو: أقول لنصرالله إن الطريقة التي اعتدنا على التعاطي فيها مع بعضنا البعض على مدى سنوات بإمكانها أن تسهم في إيجاد الكثير من الحلول

LBCI
امن وقضاء
14:19

غادرت مكان عملها في محلة حارة صخر-جونية ولم تعد... هل من يعرف شيئًا عن اليسار؟

LBCI
خبر عاجل
10:32

اسقاط عضوية كل من هاشم حيدر وجورج عبود وحسان رستم من اللجنة التنفيذية خلال الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية

LBCI
حال الطقس
00:23

درجات الحرارة الى ارتفاع كبير... اليكم تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
12:05

جنبلاط من عين التينة: السفير السعودي أكد للجميع خلال جولته أن المملكة على مسافة واحدة من الجميع

LBCI
خبر عاجل
14:57

باسيل لـ"الاحد مع ماريو": هناك سعودية جديدة نراها وهي تقول إنها تريد الاستثمار في بلد حقيقي وهي تعمل بحسب تجاربها مع لبنان وهذا الامر مفيد لنا

LBCI
خبر عاجل
15:00

باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لن نكون جزءا من تمديد الازمة في لبنان ووصول فرنجية إلى الرئاسة بالمعنى السياسي الضيف يناسبنا لكن الموضوع هو هل هوية الرئيس هي الحل المطلوب للبنان؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة