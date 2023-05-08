الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إعدام شخصين في إيران لادانتهما بإهانة المقدسات الإسلامية
أخبار دولية
2023-05-08 | 08:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
إعدام شخصين في إيران لادانتهما بإهانة المقدسات الإسلامية
نفذت السلطات الإيرانية الإثنين حكم الإعدام الصادر بحقّ شخصين لإدانتهما بتدنيس القرآن وإهانة النبي محمد، وفق ما أفادت السلطة القضائية.
وأورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للقضاء أنّ حكم الإعدام شنقا نفّذ صباحا بحق صدر الله فاضلي زارع ويوسف مهرداد لإدانتهما "بإهانة النبي محمد ومقدسات إسلامية أخرى بما يشمل حرق القرآن".
وأشار الموقع الى أن أحد المدانَين اعترف خلال جلسة استماع في آذار 2021 بنشر مضامين مسيئة للمقدسات عبر مواقع التواصل.
وأوضح "ميزان أونلاين" أنهما اتهما أيضا بإدارة قنوات ومجموعات على الشبكات الاجتماعية تروّج للإلحاد وتسيء إلى "المقدسات" الإسلامية.
وإيران هي الثانية في العالم من حيث عدد أحكام الإعدام المنفّذة بعد الصين، وفق أرقام منظمة العفو الدولية.
وأفادت منظمتان حقوقيتان في نيسان بأن عدد أحكام الإعدام المنفّذة في الجمهورية الإسلامية خلال 2022 ازداد بنسبة 75 في المئة عن العام السابق. وأشارتا الى أن طهران أعدمت 582 شخصا على الأقل في 2022، في حصيلة هي الأعلى على هذا الصعيد منذ 2015.
والسبت، نفّذت إيران حكم الإعدام بحقّ المعارض الإيراني السويدي حبيب شعب بعد اتهامه بـ"الإرهاب" ما أثار ردّا حادا من السويد والاتحاد الأوروبي.
وكتب وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم وقتها عل تويتر: "حكم الإعدام عقوبة غير إنسانية لا يمكن تداركها والسويد مع بقية دول الاتحاد الأوروبي تدينها في كل الظروف".
كذلك، حكمت إيران التي لا تعترف بازدواجية الجنسية لمواطنيها، على المعارض الإيراني الألماني جمشد شارمهد البالغ 68 عاما بالإعدام بعد اتهامه بالمشاركة في تنفيذ هجوم على مسجد في شيراز (جنوب) أسفر عن مقتل 14 شخصا في نيسان 2008.
أخبار دولية
إعدام
إيران
المقدسات الإسلامية
التالي
قتيل على الأقل في حرائق غابات في روسيا
إيران تحمّل الغرب مسؤولية التأخير في إحياء الاتفاق النووي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-05-06
الإتحاد الأوروبي يدين إعدام طهران المعارض السويدي الإيراني حبيب شعب
آخر الأخبار
2023-05-06
الإتحاد الأوروبي يدين إعدام طهران المعارض السويدي الإيراني حبيب شعب
0
أخبار دولية
2023-05-06
إيران تنفذ حكم الإعدام بحق معارض إيراني سويدي
أخبار دولية
2023-05-06
إيران تنفذ حكم الإعدام بحق معارض إيراني سويدي
0
أخبار دولية
2023-04-13
ارتفاع عدد أحكام الإعدام المنفذة في إيران بنسبة 75% في 2022
أخبار دولية
2023-04-13
ارتفاع عدد أحكام الإعدام المنفذة في إيران بنسبة 75% في 2022
0
آخر الأخبار
2023-04-13
أ.ف.ب نقلا عن منظمة غير حكومية: ارتفاع عدد أحكام الإعدام المنفذة في إيران بنسبة 75 بالمئة في 2022
آخر الأخبار
2023-04-13
أ.ف.ب نقلا عن منظمة غير حكومية: ارتفاع عدد أحكام الإعدام المنفذة في إيران بنسبة 75 بالمئة في 2022
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:15
روسيا تعلن نيتها "تطوير" منشآتها العسكرية في قرغيزستان
أخبار دولية
11:15
روسيا تعلن نيتها "تطوير" منشآتها العسكرية في قرغيزستان
0
أخبار دولية
11:12
الاتحاد الاوروبي يلغي حفل استقبال في إسرائيل بسبب مشاركة وزير يميني متطرف
أخبار دولية
11:12
الاتحاد الاوروبي يلغي حفل استقبال في إسرائيل بسبب مشاركة وزير يميني متطرف
0
أخبار دولية
10:42
اتصال هاتفي بين الأسد وتبّون.. وبحث بالمستجدات الإيجابية على مستوى العلاقات العربية -العربية
أخبار دولية
10:42
اتصال هاتفي بين الأسد وتبّون.. وبحث بالمستجدات الإيجابية على مستوى العلاقات العربية -العربية
0
أخبار دولية
10:29
منظمة دول افريقيا الجنوبية توافق على نشر قوات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية
أخبار دولية
10:29
منظمة دول افريقيا الجنوبية توافق على نشر قوات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2023-05-05
وصفة الكلوب ساندوتش على طريقة الشيف فادي زغيب... هل حضرتموها من قبل بهذه الطريقة؟
عالم الطبخ
2023-05-05
وصفة الكلوب ساندوتش على طريقة الشيف فادي زغيب... هل حضرتموها من قبل بهذه الطريقة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-01
الـLBCI في بيوت موظفات وموظفين: "أطفالنا يكسرون قلوبنا وعيوننا"
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-01
الـLBCI في بيوت موظفات وموظفين: "أطفالنا يكسرون قلوبنا وعيوننا"
0
عالم الطبخ
2023-05-03
يخنة اللحم مع الخضار والبطاطا بوريه على الطريقة اللبنانية... كيف تحضّرون الوصفة بخطوات ومكوّنات بسيطة؟ (فيديو)
عالم الطبخ
2023-05-03
يخنة اللحم مع الخضار والبطاطا بوريه على الطريقة اللبنانية... كيف تحضّرون الوصفة بخطوات ومكوّنات بسيطة؟ (فيديو)
0
أخبار دولية
09:14
"شجار كبير" في مكتب اقتراع للانتخابات الرئاسية التركية في أمستردام
أخبار دولية
09:14
"شجار كبير" في مكتب اقتراع للانتخابات الرئاسية التركية في أمستردام
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:57
وزير العمل العراقي من عين التينة: أكدنا للرئيس بري أن العراق سيبقى داعماً للبنان
أخبار لبنان
07:57
وزير العمل العراقي من عين التينة: أكدنا للرئيس بري أن العراق سيبقى داعماً للبنان
0
رياضة
07:57
اجتماع اثر الانقسامات والتباينات في اللجنة الاولمبية اللبنانية
رياضة
07:57
اجتماع اثر الانقسامات والتباينات في اللجنة الاولمبية اللبنانية
0
أخبار لبنان
07:50
تداعيات ملف النزوح السوري حضرت في المؤتمر المسيحي الدائم
أخبار لبنان
07:50
تداعيات ملف النزوح السوري حضرت في المؤتمر المسيحي الدائم
0
أخبار لبنان
16:09
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": رفضُنا لانتخاب فرنجية رئيسا مستمر في ظل المعطيات المتوفرة حاليا
أخبار لبنان
16:09
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": رفضُنا لانتخاب فرنجية رئيسا مستمر في ظل المعطيات المتوفرة حاليا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
النجاح الرياضي اللبناني مهدد بفعل الانقسامات والتباينات في اللجنة الاولمبية اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
النجاح الرياضي اللبناني مهدد بفعل الانقسامات والتباينات في اللجنة الاولمبية اللبنانية
0
رياضة
13:54
تنافس بين السائقين في رالي الربيع والفوز من نصيب روجيه فغالي
رياضة
13:54
تنافس بين السائقين في رالي الربيع والفوز من نصيب روجيه فغالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
كأس العالم لكرة السلة يصل الى محطته الاخيرة بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:52
كأس العالم لكرة السلة يصل الى محطته الاخيرة بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
راشيا إلى ركب البلدات التي تدعم اللّامركزية السياحية
تقارير نشرة الاخبار
13:50
راشيا إلى ركب البلدات التي تدعم اللّامركزية السياحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
لماذا اختير بناء مزار سيدة لبنان في درعون ومتى بدأت عملية البناء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
لماذا اختير بناء مزار سيدة لبنان في درعون ومتى بدأت عملية البناء؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:06
ابنة سيرين عبد النور تتلقى رسالة كراهية: "نكره والدتك".. فكيف ردّت؟
فنّ
04:06
ابنة سيرين عبد النور تتلقى رسالة كراهية: "نكره والدتك".. فكيف ردّت؟
2
خبر عاجل
15:15
باسيل لـ الاحد مع ماريو: أقول لنصرالله إن الطريقة التي اعتدنا على التعاطي فيها مع بعضنا البعض على مدى سنوات بإمكانها أن تسهم في إيجاد الكثير من الحلول
خبر عاجل
15:15
باسيل لـ الاحد مع ماريو: أقول لنصرالله إن الطريقة التي اعتدنا على التعاطي فيها مع بعضنا البعض على مدى سنوات بإمكانها أن تسهم في إيجاد الكثير من الحلول
3
امن وقضاء
14:19
غادرت مكان عملها في محلة حارة صخر-جونية ولم تعد... هل من يعرف شيئًا عن اليسار؟
امن وقضاء
14:19
غادرت مكان عملها في محلة حارة صخر-جونية ولم تعد... هل من يعرف شيئًا عن اليسار؟
4
خبر عاجل
10:32
اسقاط عضوية كل من هاشم حيدر وجورج عبود وحسان رستم من اللجنة التنفيذية خلال الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية
خبر عاجل
10:32
اسقاط عضوية كل من هاشم حيدر وجورج عبود وحسان رستم من اللجنة التنفيذية خلال الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية
5
حال الطقس
00:23
درجات الحرارة الى ارتفاع كبير... اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:23
درجات الحرارة الى ارتفاع كبير... اليكم تفاصيل الطقس
6
خبر عاجل
14:57
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": هناك سعودية جديدة نراها وهي تقول إنها تريد الاستثمار في بلد حقيقي وهي تعمل بحسب تجاربها مع لبنان وهذا الامر مفيد لنا
خبر عاجل
14:57
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": هناك سعودية جديدة نراها وهي تقول إنها تريد الاستثمار في بلد حقيقي وهي تعمل بحسب تجاربها مع لبنان وهذا الامر مفيد لنا
7
خبر عاجل
15:00
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لن نكون جزءا من تمديد الازمة في لبنان ووصول فرنجية إلى الرئاسة بالمعنى السياسي الضيف يناسبنا لكن الموضوع هو هل هوية الرئيس هي الحل المطلوب للبنان؟
خبر عاجل
15:00
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لن نكون جزءا من تمديد الازمة في لبنان ووصول فرنجية إلى الرئاسة بالمعنى السياسي الضيف يناسبنا لكن الموضوع هو هل هوية الرئيس هي الحل المطلوب للبنان؟
8
خبر عاجل
15:13
باسيل لـ الاحد مع ماريو: لا يزورني أحد من حزب الله ولا لزوم لان أطلب موعدا من السيد نصرالله طالما أن المعطيات المتوفرة هي نفسها ولم يسبق أن طلبت موعدا من أحد
خبر عاجل
15:13
باسيل لـ الاحد مع ماريو: لا يزورني أحد من حزب الله ولا لزوم لان أطلب موعدا من السيد نصرالله طالما أن المعطيات المتوفرة هي نفسها ولم يسبق أن طلبت موعدا من أحد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store