إعدام شخصين في إيران لادانتهما بإهانة المقدسات الإسلامية

نفذت السلطات الإيرانية الإثنين حكم الإعدام الصادر بحقّ شخصين لإدانتهما بتدنيس القرآن وإهانة النبي محمد، وفق ما أفادت السلطة القضائية.



وأورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للقضاء أنّ حكم الإعدام شنقا نفّذ صباحا بحق صدر الله فاضلي زارع ويوسف مهرداد لإدانتهما "بإهانة النبي محمد ومقدسات إسلامية أخرى بما يشمل حرق القرآن".



وأشار الموقع الى أن أحد المدانَين اعترف خلال جلسة استماع في آذار 2021 بنشر مضامين مسيئة للمقدسات عبر مواقع التواصل.



وأوضح "ميزان أونلاين" أنهما اتهما أيضا بإدارة قنوات ومجموعات على الشبكات الاجتماعية تروّج للإلحاد وتسيء إلى "المقدسات" الإسلامية.



وإيران هي الثانية في العالم من حيث عدد أحكام الإعدام المنفّذة بعد الصين، وفق أرقام منظمة العفو الدولية.



وأفادت منظمتان حقوقيتان في نيسان بأن عدد أحكام الإعدام المنفّذة في الجمهورية الإسلامية خلال 2022 ازداد بنسبة 75 في المئة عن العام السابق. وأشارتا الى أن طهران أعدمت 582 شخصا على الأقل في 2022، في حصيلة هي الأعلى على هذا الصعيد منذ 2015.



والسبت، نفّذت إيران حكم الإعدام بحقّ المعارض الإيراني السويدي حبيب شعب بعد اتهامه بـ"الإرهاب" ما أثار ردّا حادا من السويد والاتحاد الأوروبي.



وكتب وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم وقتها عل تويتر: "حكم الإعدام عقوبة غير إنسانية لا يمكن تداركها والسويد مع بقية دول الاتحاد الأوروبي تدينها في كل الظروف".



كذلك، حكمت إيران التي لا تعترف بازدواجية الجنسية لمواطنيها، على المعارض الإيراني الألماني جمشد شارمهد البالغ 68 عاما بالإعدام بعد اتهامه بالمشاركة في تنفيذ هجوم على مسجد في شيراز (جنوب) أسفر عن مقتل 14 شخصا في نيسان 2008.