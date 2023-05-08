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قتيل على الأقل في حرائق غابات في روسيا
أخبار دولية
2023-05-08 | 08:56
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قتيل على الأقل في حرائق غابات في روسيا
قضى شخص على الأقل في حرائق غابات ضخمة في ثلاث مناطق روسية، في حين تضرب البلاد المعرضة بشكل خاص لعواقب تغير المناخ، موجة حر شديدة، على ما أعلنت السلطات الإثنين.
وأفادت الإدارة الإقليمية بأن رجلاً يبلغ 49 عاماً قضى أثناء محاولته إخماد حريق بالقرب من قرية كراسني إيار في منطقة تيومين.
وأعلن الحاكم ألكسندر مور إعلان حالة الطوارئ في هذه المنطقة السيبيرية.
وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن 12 حريقا ضخماً اندلعت صباح الاثنين على مساحة أكثر من 1100 هكتار.
وقال مور: "لقد تفاقم الوضع بسبب الطقس، فالجو حار وجاف ترافقه رياح عاتية. وتنشر العواصف النار على مئات الأمتار في بضع ثوانٍ".
وتوجه وزير الحالات الطارئة ألكسندر كورينكوف إلى منطقة كورغان (الأورال) البعيدة 1600 كيلومتر شرق موسكو.
وأشار في بيان إلى إنه تم "احتواء" تسعة حرائق من أصل 13 نشطة حاليا في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن الوزير والحاكم المحلي "أبلغا الرئيس فلاديمير بوتين هاتفياً بالوضع والتهديدات المحتملة والإجراءات المتخذة لحماية السكان".
وأدى ارتفاع درجات الحرارة غير المعتادة التي وصلت إلى 30 درجة والرياح القوية إلى انتشار الحرائق في هذه المنطقة. وتم نشر حوالي 1300 شخص و 330 آلية، بما في ذلك الطائرات، في الموقع، بحسب كورينكوف.
أخبار دولية
قتيل
حرائق
غابات
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