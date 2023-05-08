"شجار كبير" في مكتب اقتراع للانتخابات الرئاسية التركية في أمستردام

"شجار " في مكتب اقتراع للانتخابات الرئاسية التركية في أمستردام



تدخّل العشرات من عناصر الشرطة مساء الأحد لفضّ "شجار كبير" وقع في مركز اقتراع في أمستردام أقيم للناخبين الأتراك الهولنديين الراغبين في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في تركيا في 14 أيار.



ونشرت وسائل الإعلام الهولندية صوراً تظهر عشرات من رجال الشرطة، بعضهم يرتدي ملابس مكافحة الشغب أو برفقة كلاب، يفصلون بين الأطراف المختلفة.



واندلع الشجار مساء الأحد قبل وقت قصير من إغلاق مركز الاقتراع في مركز المؤتمرات "راي" بعد مشادّة بين ممثّلي الأحزاب المتنافسة، وفقاً لقناة "ان او اس" (NOS) التلفزيونية العامة.



ورداً على سؤال وكالة فرانس برس، أشارت الشرطة إلى أنّه تمّ فتح تحقيق في الحادثة، من دون إضافة المزيد من التفاصيل.



وأشارت قناة "ان او اس" نقلاً عن مسؤول رفض الكشف عن هويته، إلى أنّ الأمر "كان حادثاً كبيراً". ووفق شاهد عيان، فقد "كان هناك صراخ وذعر وفوضى". وعاد الهدوء بعد ساعات قليلة.



ولم تحدّد السلطات الأطراف المتقاتلة.



ويبلغ عدد الجالية التركية الهولندية في هولندا حوالى 400 ألف شخص، غالبيتهم يتحدّرون من العمّال الذين هاجروا إلى أوروبا في الستينيات والسبعينيات.



ويخوض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (69 عاماً) في 14 أيار، أكثر الانتخابات غموضاً منذ وصوله إلى السلطة، حيث يواجه معارضة موحّدة لأول مرة منذ عشرين عاماً في بلد يشهد أزمات متتالية في الفترة الأخيرة.



ويواجه ثلاثة منافسين بينهم خصم حقيقي واحد فقط هو كمال كيليتشدار أوغلو (74 عاماً) مرشّح تحالف من ستة أحزاب معارضة يجمع اليمين القومي واليسار الديموقراطي ويهيمن عليه حزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديموقراطي) الذي أسّسه "أب تركيا الحديثة" مصطفى كمال أتاتورك.