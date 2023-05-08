التقى تكتل "الاعتدال الوطني" و"اللقاء النيابي المستقل" سفير دولة قطرابراهيم السهلاوي في حضور عدد من المستشارين والديبلوماسيين العاملين في السفارة.وتطرق البحث الى المستجدات السياسية في لبنان و المنطقة، وتم الاتفاق على ضرورة تفعيل التواصل مع الجميع وصولا الى انتخاب رئيس للجمهورية تمهيدا لتشكيل حكومة و اعادة انتظام عمل المؤسسات".وشدد الحاضرون على "اهمية انجاز الاستحقاق الرئاسي بتوافق لبناني في اسرع وقت ممكن".