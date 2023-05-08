رئيس أوزبكستان يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة في تموز

دعا رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في تموز، بعد استفتاء دستوري تم تأييده مؤخراً يتيح له الاستمرار في منصبه لسنوات إضافية عدة في هذا البلد الاستبدادي في آسيا الوسطى.



ومن المقرر إجراء الانتخابات في 9 تموز 2023، بحسب المرسوم الذي وقعه ميرزيوييف ونشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة.



ويأتي هذا الإعلان بعد إجراء استفتاء على تعديلات دستورية في 30 نيسان أيدها أكثر من 90 بالمئة من المقترعين في تصويت أُجري "في بيئة لم تراع التعددية والتنافس السياسي"، بحسب مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.



وأشاد ميرزيوييف الاثنين أمام عدد من كبار الشخصيات الأوزبكية بهذا "الاختيار التاريخي" من خلال الاستفتاء الذي أظهر "إيمان الشعب ودعمه الكامل" لإصلاحاته التي بدأها منذ توليه السلطة في عام 2016.



إلا أنه أحد المستفيدين الرئيسيين من هذا الدستور الجديد.



وبين أبرز التعديلات، انتقال منصب الرئيس من ولاية مدتها خمس سنوات الى سبع سنوات، وعدم احتساب ولايتين رئاسيتين سيكون ميرزيوييف شغلهما. وبالتالي اتاحت للرئيس البالغ من العمر 65 عاما الاستمرار في منصبه لمدة 14 سنة إضافية على الأقل.



ويحرص ميرزيوييف على إبداء صورة أكثر حداثة منذ وفاة سلفه إسلام كريموف في 2016 بعد ربع قرن في الحكم، تولى ميرزيوييف رئاسة الوزراء خلالها لأكثر من عقد.



ورغم التقدم الاقتصادي والتطور الاجتماعي مثل إلغاء عقوبة الإعدام وإنهاء العمل القسري في مزارع القطن، تبقى السلطة استبدادية في هذا البلد.



وأدت المحاولة الوحيدة لمعارضة الدستور الجديد إلى مقتل 21 شخصًا في تموز 2022 في جمهورية قرقل باغستان، المنطقة الفقيرة الشاسعة في شمال أوزبكستان.