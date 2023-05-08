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اتصال هاتفي بين الأسد وتبّون.. وبحث بالمستجدات الإيجابية على مستوى العلاقات العربية -العربية
أخبار دولية
2023-05-08 | 10:42
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اتصال هاتفي بين الأسد وتبّون.. وبحث بالمستجدات الإيجابية على مستوى العلاقات العربية -العربية
اتصال هاتفي بين الأسد وتبّون..
بحث الرئيس بشار الأسد في اتصال هاتفي مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون المستجدات الإيجابية على مستوى العلاقات العربية -العربية، والسبل الكفيلة بتعزيزها بشكل ثنائي وجماعي.
وثمّن الرئيسان التطورات الحاصلة على الساحة العربية وانعكاسها المرتقب على تفعيل العمل والتعاون بين الدول العربية خدمة للمصالح المشتركة لهذه الدول وشعوبها، حيث نوّه الرئيس الأسد إلى الدور العروبي للجزائر وما تقوم به من أجل لمّ الشمل العربي.
وناقش الرئيسان الأسد وتبّون التنسيق الفعال والتعاون عالي المستوى بين سوريا و الجزائر، وأشار الرئيس الأسد إلى مواقف الجزائر الثابتة إلى جانب الشعب السوري خلال سنوات الحـرب، واستمرارها بهذه المواقف انطلاقاً من المبادئ التي تستند إليها والعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
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