الاتحاد الاوروبي يلغي حفل استقبال في إسرائيل بسبب مشاركة وزير يميني متطرف

ألغى الاتحاد الأوروبي حفل استقبال كان مقررا بمناسبة "يوم أوروبا" بعد إصرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتامار بن غفير على الحضور كممثل للحكومة الإسرائيلية.وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل في بيان "تتطلع بعثة الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل للاحتفال بيوم اوروبا في 9 من ايار، كما تفعل كل عام".وبحسب البيان "للأسف، قررنا هذا العام إلغاء حفل الاستقبال الدبلوماسي، حيث لا نريد تقديم منصة لشخص تتعارض آراؤه مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".وبعد الإعلان، هاجم بن غفير الاتحاد الأوروبي واتهمه بالنفاق و"تكميم الأفواه غير الدبلوماسي".وأكدت بعثة الاتحاد في إسرائيل في وقت لاحق أنه على الرغم من إلغاء حفل الاستقبال، فإنها ستنظم "الحدث الثقافي للجمهور الإسرائيلي" للاحتفال بـ"العلاقات الثنائية القوية والبناءة".وكانت وسائل الاعلام الإسرائيلية قالت الأحد إن الاتحاد الأوروبي مستاء من اختيار بن غفير لتمثيل الحكومة الإسرائيلية في حفل الاستقبال في تل أبيب.وأكد مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية الإثنين أن بن غفير "تم تكليفه (من قبل الحكومة) لحضور" الحدث الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي.وفي شبابه وُجّه الاّتهام لبن غفير أكثر من خمسين مرّة بالحضّ على العنف أو باعتماد خطاب الكراهية. وادين عام 2007 بدعم جماعة إرهابية والتحريض على العنصرية.وأصدر بن غفير الذي يتزعم حزب "القوة اليهودية" بيانا أكد فيه أنه سيمثل الحكومة الإسرائيلية و "أكد على حضوره" وقدم تفاصيل حول الخطاب الذي كان سيلقيه في الحفل الثلاثاء.بحسب البيان "يرى الوزير أنه على الرغم من أن مندوبي الاتحاد الأوروبي لا يؤيدون آراءه فإنهم يفهمون جيدا أن إسرائيل ديموقراطية وأنه في أي ديموقراطية يُسمح بالاستماع إلى آراء اخرى أيضا".