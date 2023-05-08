الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الاتحاد الاوروبي يلغي حفل استقبال في إسرائيل بسبب مشاركة وزير يميني متطرف
أخبار دولية
2023-05-08 | 11:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الاتحاد الاوروبي يلغي حفل استقبال في إسرائيل بسبب مشاركة وزير يميني متطرف
الاتحاد الاوروبي يلغي حفل استقبال في إسرائيل بسبب مشاركة وزير يميني متطرف
ألغى الاتحاد الأوروبي حفل استقبال كان مقررا بمناسبة "يوم أوروبا" بعد إصرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتامار بن غفير على الحضور كممثل للحكومة الإسرائيلية.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل في بيان "تتطلع بعثة الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل للاحتفال بيوم اوروبا في 9 من ايار، كما تفعل كل عام".
وبحسب البيان "للأسف، قررنا هذا العام إلغاء حفل الاستقبال الدبلوماسي، حيث لا نريد تقديم منصة لشخص تتعارض آراؤه مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".
وبعد الإعلان، هاجم بن غفير الاتحاد الأوروبي واتهمه بالنفاق و"تكميم الأفواه غير الدبلوماسي".
وأكدت بعثة الاتحاد في إسرائيل في وقت لاحق أنه على الرغم من إلغاء حفل الاستقبال، فإنها ستنظم "الحدث الثقافي للجمهور الإسرائيلي" للاحتفال بـ"العلاقات الثنائية القوية والبناءة".
وكانت وسائل الاعلام الإسرائيلية قالت الأحد إن الاتحاد الأوروبي مستاء من اختيار بن غفير لتمثيل الحكومة الإسرائيلية في حفل الاستقبال في تل أبيب.
وأكد مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية الإثنين أن بن غفير "تم تكليفه (من قبل الحكومة) لحضور" الحدث الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي.
وفي شبابه وُجّه الاّتهام لبن غفير أكثر من خمسين مرّة بالحضّ على العنف أو باعتماد خطاب الكراهية. وادين عام 2007 بدعم جماعة إرهابية والتحريض على العنصرية.
وأصدر بن غفير الذي يتزعم حزب "القوة اليهودية" بيانا أكد فيه أنه سيمثل الحكومة الإسرائيلية و "أكد على حضوره" وقدم تفاصيل حول الخطاب الذي كان سيلقيه في الحفل الثلاثاء.
بحسب البيان "يرى الوزير أنه على الرغم من أن مندوبي الاتحاد الأوروبي لا يؤيدون آراءه فإنهم يفهمون جيدا أن إسرائيل ديموقراطية وأنه في أي ديموقراطية يُسمح بالاستماع إلى آراء اخرى أيضا".
آخر الأخبار
أخبار دولية
الاتحاد الاوروبي
إسرائيل
وزير يميني متطرف
التالي
ولي العهد يستعرض تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع مستشار الأمن القومي الأميركي
اتصال هاتفي بين الاسد وآل نهيان: بحثٌ في التطورات الإيجابية على الساحة العربية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-05-07
إسرائيل تفرج عن نائب أردني أوقفته بشبهة تهريب أسلحة
أخبار دولية
2023-05-07
إسرائيل تفرج عن نائب أردني أوقفته بشبهة تهريب أسلحة
0
أخبار دولية
2023-05-06
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
2023-05-06
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
0
أخبار دولية
2023-05-04
الرئيس الإيراني يدعو من دمشق الى "وحدة المقاومة" بمواجهة إسرائيل
أخبار دولية
2023-05-04
الرئيس الإيراني يدعو من دمشق الى "وحدة المقاومة" بمواجهة إسرائيل
0
أخبار دولية
2023-05-04
إٍسرائيل: الجيش قتل في نابلس فلسطينيين نفّذوا هجوماً قُتلت فيه ثلاث إسرائيليات
أخبار دولية
2023-05-04
إٍسرائيل: الجيش قتل في نابلس فلسطينيين نفّذوا هجوماً قُتلت فيه ثلاث إسرائيليات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:15
روسيا تعلن نيتها "تطوير" منشآتها العسكرية في قرغيزستان
أخبار دولية
11:15
روسيا تعلن نيتها "تطوير" منشآتها العسكرية في قرغيزستان
0
أخبار دولية
10:42
اتصال هاتفي بين الأسد وتبّون.. وبحث بالمستجدات الإيجابية على مستوى العلاقات العربية -العربية
أخبار دولية
10:42
اتصال هاتفي بين الأسد وتبّون.. وبحث بالمستجدات الإيجابية على مستوى العلاقات العربية -العربية
0
أخبار دولية
10:29
منظمة دول افريقيا الجنوبية توافق على نشر قوات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية
أخبار دولية
10:29
منظمة دول افريقيا الجنوبية توافق على نشر قوات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية
0
أخبار دولية
09:34
رئيس أوزبكستان يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة في تموز
أخبار دولية
09:34
رئيس أوزبكستان يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة في تموز
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
09:20
لحظات مروعة... الشرطة تطلق النار على كلبين بعد أن هاجما امرأة (فيديو)
منوعات
09:20
لحظات مروعة... الشرطة تطلق النار على كلبين بعد أن هاجما امرأة (فيديو)
0
فنّ
05:00
زياد برجي ووديع الشيخ يغنّيان "نسّم علينا الهوا" باندماجٍ كبير (فيديو)
فنّ
05:00
زياد برجي ووديع الشيخ يغنّيان "نسّم علينا الهوا" باندماجٍ كبير (فيديو)
0
خبر عاجل
10:32
اسقاط عضوية كل من هاشم حيدر وجورج عبود وحسان رستم من اللجنة التنفيذية خلال الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية
خبر عاجل
10:32
اسقاط عضوية كل من هاشم حيدر وجورج عبود وحسان رستم من اللجنة التنفيذية خلال الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية
0
أخبار لبنان
03:22
دعوة لميقاتي للمشاركة في اجتماع جامعة الدول العربية في جدة
أخبار لبنان
03:22
دعوة لميقاتي للمشاركة في اجتماع جامعة الدول العربية في جدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:57
وزير العمل العراقي من عين التينة: أكدنا للرئيس بري أن العراق سيبقى داعماً للبنان
أخبار لبنان
07:57
وزير العمل العراقي من عين التينة: أكدنا للرئيس بري أن العراق سيبقى داعماً للبنان
0
رياضة
07:57
اجتماع اثر الانقسامات والتباينات في اللجنة الاولمبية اللبنانية
رياضة
07:57
اجتماع اثر الانقسامات والتباينات في اللجنة الاولمبية اللبنانية
0
أخبار لبنان
07:50
تداعيات ملف النزوح السوري حضرت في المؤتمر المسيحي الدائم
أخبار لبنان
07:50
تداعيات ملف النزوح السوري حضرت في المؤتمر المسيحي الدائم
0
أخبار لبنان
16:09
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": رفضُنا لانتخاب فرنجية رئيسا مستمر في ظل المعطيات المتوفرة حاليا
أخبار لبنان
16:09
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": رفضُنا لانتخاب فرنجية رئيسا مستمر في ظل المعطيات المتوفرة حاليا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
النجاح الرياضي اللبناني مهدد بفعل الانقسامات والتباينات في اللجنة الاولمبية اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
النجاح الرياضي اللبناني مهدد بفعل الانقسامات والتباينات في اللجنة الاولمبية اللبنانية
0
رياضة
13:54
تنافس بين السائقين في رالي الربيع والفوز من نصيب روجيه فغالي
رياضة
13:54
تنافس بين السائقين في رالي الربيع والفوز من نصيب روجيه فغالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
كأس العالم لكرة السلة يصل الى محطته الاخيرة بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:52
كأس العالم لكرة السلة يصل الى محطته الاخيرة بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
راشيا إلى ركب البلدات التي تدعم اللّامركزية السياحية
تقارير نشرة الاخبار
13:50
راشيا إلى ركب البلدات التي تدعم اللّامركزية السياحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
لماذا اختير بناء مزار سيدة لبنان في درعون ومتى بدأت عملية البناء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
لماذا اختير بناء مزار سيدة لبنان في درعون ومتى بدأت عملية البناء؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:06
ابنة سيرين عبد النور تتلقى رسالة كراهية: "نكره والدتك".. فكيف ردّت؟
فنّ
04:06
ابنة سيرين عبد النور تتلقى رسالة كراهية: "نكره والدتك".. فكيف ردّت؟
2
خبر عاجل
15:15
باسيل لـ الاحد مع ماريو: أقول لنصرالله إن الطريقة التي اعتدنا على التعاطي فيها مع بعضنا البعض على مدى سنوات بإمكانها أن تسهم في إيجاد الكثير من الحلول
خبر عاجل
15:15
باسيل لـ الاحد مع ماريو: أقول لنصرالله إن الطريقة التي اعتدنا على التعاطي فيها مع بعضنا البعض على مدى سنوات بإمكانها أن تسهم في إيجاد الكثير من الحلول
3
امن وقضاء
14:19
غادرت مكان عملها في محلة حارة صخر-جونية ولم تعد... هل من يعرف شيئًا عن اليسار؟
امن وقضاء
14:19
غادرت مكان عملها في محلة حارة صخر-جونية ولم تعد... هل من يعرف شيئًا عن اليسار؟
4
خبر عاجل
10:32
اسقاط عضوية كل من هاشم حيدر وجورج عبود وحسان رستم من اللجنة التنفيذية خلال الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية
خبر عاجل
10:32
اسقاط عضوية كل من هاشم حيدر وجورج عبود وحسان رستم من اللجنة التنفيذية خلال الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية
5
حال الطقس
00:23
درجات الحرارة الى ارتفاع كبير... اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:23
درجات الحرارة الى ارتفاع كبير... اليكم تفاصيل الطقس
6
خبر عاجل
14:57
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": هناك سعودية جديدة نراها وهي تقول إنها تريد الاستثمار في بلد حقيقي وهي تعمل بحسب تجاربها مع لبنان وهذا الامر مفيد لنا
خبر عاجل
14:57
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": هناك سعودية جديدة نراها وهي تقول إنها تريد الاستثمار في بلد حقيقي وهي تعمل بحسب تجاربها مع لبنان وهذا الامر مفيد لنا
7
خبر عاجل
15:00
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لن نكون جزءا من تمديد الازمة في لبنان ووصول فرنجية إلى الرئاسة بالمعنى السياسي الضيف يناسبنا لكن الموضوع هو هل هوية الرئيس هي الحل المطلوب للبنان؟
خبر عاجل
15:00
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لن نكون جزءا من تمديد الازمة في لبنان ووصول فرنجية إلى الرئاسة بالمعنى السياسي الضيف يناسبنا لكن الموضوع هو هل هوية الرئيس هي الحل المطلوب للبنان؟
8
خبر عاجل
15:13
باسيل لـ الاحد مع ماريو: لا يزورني أحد من حزب الله ولا لزوم لان أطلب موعدا من السيد نصرالله طالما أن المعطيات المتوفرة هي نفسها ولم يسبق أن طلبت موعدا من أحد
خبر عاجل
15:13
باسيل لـ الاحد مع ماريو: لا يزورني أحد من حزب الله ولا لزوم لان أطلب موعدا من السيد نصرالله طالما أن المعطيات المتوفرة هي نفسها ولم يسبق أن طلبت موعدا من أحد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store