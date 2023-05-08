روسيا تعلن نيتها "تطوير" منشآتها العسكرية في قرغيزستان

أعلنت روسيا الاثنين أنها "ستطور" منشآتها العسكرية في قيرغيزستان الواقعة في آسيا الوسطى، وجاء ذلك بعد اجتماع في موسكو بين رئيسي البلدين فلاديمير بوتين وصدر جباروف.



وجاء في بيان مشترك أن "الرئيسين شددا على أهمية تعزيز القوات المسلحة لقرغيزستان وتطوير المنشآت العسكرية الروسية على أراضيها".