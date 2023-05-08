الولايات المتحدة تنتقد إنهاء تعليق نشاط سوريا في جامعة الدول العربية

الولايات المتحدة تنتقد إنهاء تعليق نشاط سوريا في جامعة الدول العربية



انتقدت الولايات المتحدة الإثنين قرار جامعة الدول العربية استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها، معتبرة أن الرئيس بشار الأسد لا يستحق تطبيعا للعلاقات إثر النزاع الدامي.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتل للصحافيين "لا نعتقد أن سوريا تستحق إعادتها إلى جامعة الدول العربية في الوقت الحاضر".