انتشال جثث 27 عاملا قضوا في حريق في منجم للذهب في جنوب البيرو

انتشال جثث 27 عاملا قضوا في حريق في منجم للذهب في جنوب البيرو



انتُشلت جثث 27 عاملا قضوا في نهاية الأسبوع في حريق في منجم للذهب في منطقة أريكيبا بجنوب البيرو، وفق ما أعلنت السلطات الإثنين.



ووقع الحريق الذي يبدو أن انفجارا أعقبه، على عمق مئة متر السبت، لكن تعذّر على الشرطة الأحد تأكيد حصيلة الضحايا.



والكارثة هي واحدة من أسوأ مآسي المناجم في البلاد منذ عقود، علما بأن البيرو تعد أكبر منتج للذهب في أميركا اللاتينية.



وبحسب خاميس كاسكينو رئيس بلدية ياناكيهوا التي يقع منجم "لا إسبيرانسا" ضمن نطاقها، نجم الحريق عن احتكاك كهربائي، وغالبية الضحايا قضوا اختناقا واحتراقا.



وقال رئيس البلدية في تصريح لمحطة "ار بي بي" الإذاعية "تمّ انتشال جثث العمّال الـ27".



ومساء الأحد تمكّن عمّال الإغاثة من انتشال 12 جثة، لكن عمليات البحث والإنقاذ توقّفت بسبب تراكم الغازات السامة، وفق كاسكينو.



وشركة "مينيرا ياناكيهوا" التي تشغل المنجم تأسست في العام 2000 في إقليم ياناكيهوا بمنطقة أريكيبا.



وبحسب بيان للشرطة خرج 175 عاملا سالمين من الحادث.



وقطاع المناجم ركن أساسي في اقتصاد البلاد ويوازي 8,3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. والبيرو هي أول منتج للذهب والزنك والرصاص والقصدير في أميركا اللاتينية، بحسب الإحصاءات الرسمية.



في العام 2022 قضى 39 شخصا في حوادث على صلة باستكشاف المناجم، وفق وزارة الطاقة والمناجم.

