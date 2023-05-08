الرئيسان المكسيكي والأميركي سيناقشان أزمة الهجرة

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الإثنين أنه سيناقش أزمة الهجرة مع نظيره الأميركي جو بايدن، قبيل رفع الإجراءات الحدودية التي فرضت خلال فترة الجائحة هذا الأسبوع.



وستشمل المحادثات في اتصال فيديو الثلاثاء "الهجرة والفنتانيل والتعاون في مجال التنمية" على ما قال لوبيز أوبرادور للصحافيين في وقت يستعد البلدان لمواجهة موجة هجرة محتملة على حدودهما المشتركة.