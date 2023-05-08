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مجلس الأمن الدولي "شديد القلق" من الوضع في هايتي

أخبار دولية
2023-05-08 | 15:29
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مجلس الأمن الدولي &quot;شديد القلق&quot; من الوضع في هايتي
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مجلس الأمن الدولي "شديد القلق" من الوضع في هايتي

مجلس الأمن الدولي "شديد القلق" من الوضع في هايتي

أعرب مجلس الأمن الدولي عن "قلقه الشديد" إزاء تدهور الوضع في هايتي الغارقة في عنف العصابات لكنه أعلن فقط انه "اخذ علما" بدعوة الأمين العام المتكررة لإرسال قوة دولية الى هذا البلد.
     
وقال في بيان نشر الإثنين إن "أعضاء مجلس الأمن يشعرون بقلق شديد بشأن تدهور الوضع الأمني والإنساني في هايتي".
      
وقد "دانوا بأشد العبارات تزايد أعمال العنف والأنشطة الإجرامية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تنسف السلام والاستقرار والأمن لهايتي والمنطقة".
      
وبعد أن أشار خصوصا الى عمليات خطف وعنف جنسي واتجار بالبشر وعمليات إعدام خارج إطار القانون وتجنيد أطفال في الجماعات المسلحة، دعا المجلس الى "إحالة المسؤولين عن هذه الجرائم الشنيعة إلى القضاء".
      
وأكد أيضا على دوره في نظام العقوبات الذي فرض في تشرين الأول لاستهداف قادة العصابات. لكن هذه العقوبات تستهدف حاليا شخصا واحدا فقط هو جيمي شيريزييه.
      
وفي هذا الإطار، أخذ أعضاء مجلس الأمن "علما" بالتقرير الأخير للأمين العام أنطونيو غوتيريش والذي كرر فيه دعوته لإرسال قوة مسلحة دولية متخصصة لكن غير تابعة للأمم المتحدة لمساعدة الشرطة التي لم تعد قادرة على فرض النظام.
      
وإدراكا منهم "للحاجة لدعم الأمن"، دعوا مجددا "كل الأطراف السياسية الى المشاركة في مفاوضات بناءة ومهمة لافساح المجال أمام تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية شاملة وحرة ونزيهة، فور توافر الشروط لذلك".
      
وفي حين لم يتم إجراء أي انتخابات منذ عام 2016، يواجه رئيس الوزراء أرييل هنري الذي عيّن قبل 48 ساعة فقط من اغتيال الرئيس جوفينيل موس في تموز 2021 ، تساؤلات حول شرعيته فيما يرى خبراء انه من المستحيل ان تنظم انتخابات في مثل هذه الظروف الأمنية. 
     
لكن بعد أكثر من ستة أشهر على طلب رئيس الوزراء المساعدة، لم تتطوع أي دولة لترؤس قوة دولية في هايتي.
      
الشهر الماضي، اعتبرت مبعوثة الأمم المتحدة الجديدة لهايتي ماريا إيزابيل سلفادور، أن الوقت حان لكي تكون الأمم المتحدة "مبتكرة" متحدثة خصوصا عن قوة تدخل يمكن أن تتألف من الشرطة وليس من الجنود.
      
من جانب آخر، أعرب مجلس الأمن الدولي الاثنين عن قلقه من تهريب الاسلحة الى هايتي الذي "يؤجج" عنف العصابات وشدد على "الحاجة الملحة لحظر نقل الأسلحة" الى "اطراف غير رسمية تخوض او تدعم عنف العصابات والأنشطة الاجرامية او انتهاكات حقوق الانسان" في البلاد.
 

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