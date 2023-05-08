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الاتحاد الأوروبي يعلن عن محادثات بين أرمينيا وأذربيجان في بروكسل الأحد

الاتحاد الأوروبي يعلن عن محادثات بين أرمينيا وأذربيجان في بروكسل الأحد



سيُجري رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف محادثات في بروكسل الأحد، حسبما أعلن الاتحاد الأوروبي، وسط مساع للتوصل إلى اتفاق سلام يضع حدا للتوترات بين البلدين.



وسيستقبل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، باشينيان وعلييف، في إطار المساعي "لتعزيز الاستقرار في جنوب القوقاز وتطبيع العلاقات بين البلدين"، وفق بيان الإثنين.



