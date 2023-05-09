بكين تتوعد كندا بـ"إجراءات مضادة صارمة" عقب طرد الأخيرة دبلوماسيا صينيا

اعتبرت بكين أن كندا "خرّبت" العلاقات بين البلدين بطردها دبلوماسيا صينيا اتهمته أوتاوا بمحاولة ترهيب نائب كندي على خلفية انتقادات وجّهها للصين، وتوعدت باتخاذ "إجراءات مضادة".



وأكد بيان صادر عن السفارة الصينية في كندا أن الجانب الصيني سيتخذ إجراءات مضادة صارمة وكل العواقب التي ستترتب على ذلك يتحمل مسؤوليتها الجانب الكندي، داعيا أوتاوا إلى "التراجع عن حافة الهاوية".