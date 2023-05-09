يلين: "فجوة كبيرة" بين موقفي بايدن والجمهوريين بشأن سقف الدين

اعتبرت بكين الاثنين أن كندا "خربت" العلاقات بين البلدين بطردها دبلوماسيا صينيا اتهمته أوتاوا بمحاولة ترهيب نائب كندي على خلفية انتقادات وجّهها للصين، وتوعدت باتخاذ "إجراءات مضادة".





وقال بيان صادر عن السفارة الصينية في كندا إن "الجانب الصيني سيتخذ إجراءات مضادة صارمة وكل العواقب التي ستترتب على ذلك يتحمل مسؤوليتها الجانب الكندي"، داعيا أوتاوا إلى "التراجع عن حافة الهاوية".