رئيسة وزراء ايطاليا تحذر باريس من استغلال الخلاف بشأن الهجرة لأغراض سياسة داخلية

حمّلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الاثنين السياسة الداخلية الفرنسية مسؤولية الخلاف مع باريس بشأن الهجرة، محذرة من "استخدام حكومات أخرى" لتسجيل نقاط محلية.





واندلعت أزمة دبلوماسية الخميس بين البلدين المحوريين في الاتحاد الأوروبي بعد تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اعتبر فيها أن ميلوني "عاجزة" عن حل مشكلة الهجرة في بلادها.