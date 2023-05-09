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أرامكو السعودية تعلن انخفاض أرباحها بنسبة 19% في الربع الأول من 2023
أخبار دولية
2023-05-09 | 03:01
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أرامكو السعودية تعلن انخفاض أرباحها بنسبة 19% في الربع الأول من 2023
أعلنت شركة "أرامكو" السعودية أنها حققت صافي ربح 31,87 مليار دولار في الربع الأول من 2023 مقارنة بـ 39,5 مليار دولار في نفس الفترة من 2022 بتراجع قدره 19,25 بالمئة، على خلفية تراجع أسعار النفط.
وأعلنت الشركة السعودية العملاقة أن صافي أرباحها بلغ 119,54 مليار ريال (31,87 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، مقارنة مع 148,03 مليار ريال (39,5 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأرجعت "هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط الخام".
أخبار دولية
أرامكو السعودية
نفط
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