بوتين: مستقبل روسيا "يعتمد" على جنودها في أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء في كلمة ألقاها أمام آلاف الجنود خلال الاحتفالات المقامة في الساحة الحمراء في موسكو أن "مستقبل" روسيا "يعتمد" على الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا.





وأعلن أمام القوات المتجمعة أمامه التي شارك منها 500 جندي في الهجوم على أوكرانيا أن "ما من شيء أكثر أهمية الآن من مهمتكم العسكرية. أمن الوطن يقع على كاهلكم ومستقبل دولتنا وشعبنا منوط بكم".