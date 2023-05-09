الصين تدعو كندا إلى وقف الاستفزازات "غير المبررة"

دعت الصين كندا الثلاثاء إلى وقف "الاستفزازات غير المبررة" بعد طرد متبادل لدبلوماسيَين من البلدين.





وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ ونبين في إفادة صحافية "ننصح الجانب الكندي بالتوقف الفوري عن استفزازاته غير المبررة إذا لم ينصت الجانب الكندي لهذه النصيحة وتصرف بتهوّر، ستتخذ الصين إجراءات انتقامية حازمة وقوية وسيتحمل الجانب الكندي كل العواقب".