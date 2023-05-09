رئيس فاغنر يشكك في قدرة الكرملين على الدفاع عن البلاد

شكّك رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين في قدرة الكرملين على الدفاع عن البلاد، في وقت تستعد أوكرانيا لهجوم مضاد.



وسأل بريغوجين في مقطع فيديو: "لماذا الدولة غير قادرة على الدفاع عن البلد؟".



واشار إلى أن أوكرانيا تضرب المناطق الحدودية الروسية "بنجاح"، لافتا إلى أن الجنود الروس "يفرون" من الجيش لأن وزارة الدفاع كانت "بدلا من القتال تخطط لمكائد طوال الوقت".