أكثر من 700 ألف نازح داخل السودان منذ منتصف نيسان

أدى القتال الدائر في السودان منذ منتصف نيسان الماضي إلى نزوح 700 ألف شخص داخل السودان، بحسب ما اعلنت الأمم المتحدة.



وأشار المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة بول ديلون إلى أن هناك الآن أكثر من 700 ألف شخص نزحوا داخليا من القتال الذي بدأ في 15 نيسان، مؤكدا أن الثلاثاء الماضي، وصل العدد إلى 340 ألف نازح.