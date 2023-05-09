غوتيريش : من غير الممكن التفاوض على السلام في أوكرانيا حالياً

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء في مقابلة مع صحيفة "إل باييس" الإسبانية أن مفاوضات السلام الهادفة إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا "غير ممكنة حالياً".





وقال أنطونيو غوتيريش "لسوء الحظ، أعتقد أنه لا يمكن إجراء مفاوضات من أجل السلام حالياً ... ولا أرى أي إمكانية للتوصل فوراً إلى وقف شامل لإطلاق النار".





وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة "من الواضح أن الطرفين منخرطان تمامًا بالحرب" و"مقتنعان أنهما قادران على الانتصار".