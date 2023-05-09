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توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أثناء مثوله أمام محكمة في اسلام اباد
أخبار دولية
2023-05-09 | 06:02
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توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أثناء مثوله أمام محكمة في اسلام اباد
أوقف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الثلاثاء اثناء مثوله أمام محكمة في اسلام اباد في إحدى القضايا العديدة التي تستهدفه منذ إزاحته من السلطة في نيسان 2022، كما أعلنت الشرطة.
وقالت شرطة اسلام اباد على حسابها على تويتر "لقد تم توقيف عمران خان في قضية قدير تراست" في إشارة الى قضية فساد.
أخبار دولية
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