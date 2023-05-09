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المستشار الألماني: يجب ألا يؤدي "استعراض" بوتين لقوته إلى "ترهيب" الاتحاد الأوروبي
أخبار دولية
2023-05-09 | 06:17
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المستشار الألماني: يجب ألا يؤدي "استعراض" بوتين لقوته إلى "ترهيب" الاتحاد الأوروبي
اعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثاء ان "استعراض" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقوته في الساحة الحمراء يجب ألا يؤدي إلى "ترهيب" الاتحاد الاوروبي الذي يجب أن يبقى "حازما" في دعمه لأوكرانيا.
وقال شولتس امام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "على مسافة 2200 كيلومتر من هنا، في موسكو، بوتين يستعرض جنوده ودباباته وصواريخه. دعونا لا نخاف من استعراض القوة هذا. دعونا نبقى حازمين في دعمنا لأوكرانيا أيضا. مهما طال الأمر".
أخبار دولية
المستشار الألماني
الاتحاد الأوروبي
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