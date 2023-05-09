آلاف الايزيديين بانتظار التعويضات بعد انتهاكات تنظيم الدولة الاسلامية

نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء بعدم تلقي آلاف الايزيديين في شمال العراق التعويضات اللازمة لإعادة بناء منازلهم المدمرة والعودة إلى قراهم في سنجار بعد نجاتهم من انتهاكات تنظيم الدولة الإسلامية، رغم مرور سنوات على طرد الجهاديين.





ففي آب 2014، اجتاح تنظيم الدولة الإسلامية جبل سنجار في شمال العراق حيث تقطن الأقلية الايزيدية الناطقة بالكردية التي تعرضت للقتل والاضطهاد على يد التنظيم. وقتل الجهاديون الآلاف من أبناء هذه الأقلية وسبوا نساءها وجنّدوا أطفالها.