زيلينسكي: "حان الوقت" لاتخاذ قرار ببدء محادثات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

زيلينسكي: "حان الوقت" لاتخاذ قرار ببدء محادثات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي



حضّ الرئيس فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي على اتخاذ قرار ببدء مفاوضات انضمام أوكرانيا خلال استقباله رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بعد 15 شهرا من بدء الغزو الروسي.



وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع فون دير لايين "حان الوقت لإزالة هذا الغموض السياسي المصطنع في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. حان الوقت لاتخاذ قرار إيجابي بشأن بدء مفاوضات الانضمام".







