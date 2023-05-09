الصين تحذّر من فرض عقوبات أوروبية على شركاتها على خلفية حرب أوكرانيا

الصين تحذّر من فرض عقوبات أوروبية على شركاتها على خلفية حرب أوكرانيا



حذّر وزير الخارجية الصيني من أن الصين "سترد" على أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشركات الصينية بسبب تعاملها مع روسيا.



وقال تشين غانغ من برلين خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إن "الصين والشركات الروسية تربطهما علاقة طبيعية، علاقة تعاون. يجب ألا يتأثر هذا النوع من التعاون الطبيعي" بعقوبات أوروبية محتملة.



