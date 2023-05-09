فرنسا تحض إسرائيل على احترام "القانون الدولي الإنساني" بعد مقتل 13 فلسطينيا

شدّدت فرنسا على "التزامات حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني التي تقع على عاتق إسرائيل"، بعد مقتل 13 فلسطينيا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة.وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن-كلير ليجيندر عن "قلقها العميق إزاء التصعيد المستمر في غزة"، ودعت "جميع الأطراف إلى مواصلة العمل لإعادة الأفق السياسي بهدف تحقيق سلام عادل ودائم".