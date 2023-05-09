تركيا تعلن عن اجتماع بين وزير خارجيتها ونظيره السوري الأربعاء في موسكو

أعلنت تركيا أن وزير خارجيتها سيعقد الأربعاء في موسكو أول اجتماع رسمي مع نظيره السوري منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011.وقالت الخارجية التركية في بيان إن الاجتماع الرباعي الذي سيشارك فيه وزيرا خارجية روسيا وإيران سيتيح "تبادل وجهات النظر حول تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا".