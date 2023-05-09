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المعارضة السورية في قطر تنتقد إعادة دمشق للجامعة العربية

أخبار دولية
2023-05-09 | 09:45
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المعارضة السورية في قطر تنتقد إعادة دمشق للجامعة العربية
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المعارضة السورية في قطر تنتقد إعادة دمشق للجامعة العربية

المعارضة السورية في قطر تنتقد إعادة دمشق للجامعة العربية

اعتبر ممثلو ائتلاف المعارضة السورية المناهض لنظام الرئيس بشار الأسد في قطر الثلاثاء، أنّ قرار جامعة الدول العربية استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها "ضوء أخضر لمزيد من الوحشية".
      
وتم تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية عام 2011، احتجاجا على قمع الانتفاضة الشعبية المناهضة للنظام والتي تطورت الى نزاع مسلح أدى إلى مقتل أكثر من 500 ألف شخص وتشريد الملايين. 
      
وقرّرت جامعة الدول العربية الأحد إعادة سوريا لتشغل مقعدها في الجامعة. رغم ذلك، أعلنت قطر الداعمة للمعارضة السورية، أنها لن تطبّع العلاقات مع دمشق.
      
وكانت دول خليجية عدة دعمت المعارضة السورية في سنوات النزاع الأولى بالسلاح والمال والسياسة، وبينها، الى جانب قطر، السعودية والإمارات. لكن هاتين الدولتين انتهجتا سياسة تقارب مؤخرا مع الحكومة السورية.
      
وقال ممثل الائتلاف المعارض في الدوحة بلال تركية في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الثلاثاء إنّ قرار الجامعة العربية "لن يساهم في أي تقدم في العملية السياسية".
      
وأضاف "لا يمكن مكافأة الإجرام بالإعادة إلى طاولة الدول العربية، بل على العكس، سيكون هذا بمثابة ضوء أخضر لمزيد من الوحشية من قبل هذا النظام الذي لن يتغير سلوكه. إن التطبيع معه الآن يعني تجاهل جرائمه".
     
وقرّرت جامعة الدول العربية تشكيل لجنة وزارية لمواصلة "الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية" وانعكاساتها وضمنها أزمات اللجوء و"الإرهاب" وتهريب المخدرات الذي يشكّل أحد أكبر مصادر القلق بالنسبة الى دول خليجية باتت سوقاً رئيسية لحبوب الكبتاغون المصنعة بشكل رئيسي في سوريا.
      
وأشاد تركية بقرار قطر عدم التطبيع مع دمشق.
      
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري الأحد إن موقف بلده من "التطبيع مع النظام السوري لم يتغير"، معتبرا ان نظام الرئيس بشار الأسد يجب أن يقوم بـ"معالجة جذور الأزمة التي أدت إلى مقاطعته، وأن يعمل على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه معالجة قضايا الشعب السوري".
      
كما انتقدت الولايات المتحدة الإثنين قرار الجامعة العربية، وقال المتحدث باسم وزارة خارجيتها "ما زلنا معتقد أنه لا يجب أن نطبّع علاقاتنا مع نظام الأسد ولا ندعم حلفاءنا وشركاءنا في القيام بذلك".
     
وجاء القرار الذي سبقته خلال الأسابيع الماضية مؤشرات انفتاح عربي على سوريا، قبل عشرة أيام من قمة عربية تعقد في السعودية في 19 أيار. ولم تعلن دمشق ما إذا كان الأسد سيشارك في اجتماع الرياض. وكانت قمة سرت في ليبيا في 2010 آخر قمة حضرها الرئيس السوري.
 
 

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