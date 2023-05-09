الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Take Me Out نقشت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

النواب الأوروبيون يسرّعون آلية حصول كييف على ذخيرة

أخبار دولية
2023-05-09 | 10:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
النواب الأوروبيون يسرّعون آلية حصول كييف على ذخيرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
النواب الأوروبيون يسرّعون آلية حصول كييف على ذخيرة

صوّت النواب الأوروبيون الثلاثاء على تسريع النظر في قانون يعزز إنتاج الذخيرة في أوروبا لتصل قيمتها إلى 500 مليون يورو (550 مليون دولار)، في ظلّ الجهود لإمداد أوكرانيا. 
     
وقال أعضاء في البرلمان الأوروبي ومسؤولون في المفوضية الأوروبية إنّ هذا القرار سيسمح بأن يصبح التشريع الجديد - المسمّى قانون دعم إنتاج الذخيرة - ساريا بحلول نهاية العام.
      
ويأتي اقتراح الإنفاق، الذي قدّمته المفوضية في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد لتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، ليُضاف إلى تدفّق الشحنات العسكرية.
      
ولكن نقل مثل هذه الكميات الكبيرة من الذخائر إلى أوكرانيا أدى إلى استنفاد المخزونات في ترسانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ممّا خلق الحاجة إلى قانون جديد لإنتاج الذخيرة.
      
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لايين في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، إنّ قانون دعم إنتاج الذخيرة "سيساعد الدول الأعضاء على تسريع الإنتاج... وسيسرّع تسليم الذخيرة من أجل تلبية حاجات أوكرانيا وحاجات الدول الأعضاء".
      
ويدعو مشروع القانون إلى الاستفادة من صندوق الدفاع الأوروبي ومن آلية أخرى اقترحت المفوضية إنشاءها بموجب اقتراح في تموز 2022 تسمّى "تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية من خلال  قانون المشتريات المشترك".
 
وسيُطلب من الدول الأعضاء أيضاً المشاركة في تمويل خطوط إنتاج الذخيرة الجديدة التي تصنع قذائف هاوتزر والصواريخ، وتكثيف إنتاج البارود وتجديد الذخيرة القديمة.
     
ودعت أكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي، أي حزب الشعب الأوروبي (EPP) الذي تنتمي إليه فون دير لايين، إلى أن يتخطّى الإجراء التشريعي اللجنة البرلمانية المعتادة لتسريع اعتماده "بشكل عاجل".

أخبار دولية

النواب الأوروبيون

كييف

ذخيرة

LBCI التالي
مقتل فلسطينيين في قصف جوي اسرائيلي على قطاع غزة
الاردن تصعد بوجه الكبتاغون: اسكوبار سوريا قُتل في ضربة جوية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:29

لندن: هجوم كييف المعلن ضد القوات الروسية قد لا يكون "حاسما"

LBCI
أخبار دولية
01:47

وصول رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى كييف لإحياء "يوم أوروبا"

LBCI
أخبار دولية
2023-05-07

رئيس "فاغنر" يقول إن موسكو تعهدت بإرسال مزيد من الذخيرة بعد تهديده بسحب قواته من باخموت

LBCI
أخبار دولية
2023-05-05

رئيس فاغنر يهدّد بسحب مقاتليه من باخموت في 10 الجاري بسبب نقص الذخيرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:11

سوناك يدافع عن الشرطة بعد التوقيفات خلال مراسم التتويج

LBCI
أخبار دولية
14:58

السعودية تعلن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا

LBCI
أخبار دولية
14:46

وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب السوداني

LBCI
أخبار دولية
14:38

مقتل الصحافي في وكالة فرانس برس أرمان سولدين في قصف بشرق أوكرانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-05-08

بعد تتويج الملك في بريطانيا... أفراد العائلة المالكة يشاركون في أعمال تطوعية

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-08

سحب جثة مواطن سقط عن علو مرتفع أثناء ممارسة التسلق بالحبال في مزرعة الشوف

LBCI
فنّ
2023-04-29

سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح في أوّل حفلٍ لها بعد غياب (فيديو)

LBCI
منوعات
09:19

ولاية هندية تحظر فيلما يتناول انضمام نساء لتنظيم الدولة الإسلامية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

حامل اللقب على باب الخروج من المراحل الاقصائية في الـNBA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

نجوى كرم... شمس الأغنية اللبنانية تتألق في الإمارات ومشاهدات مَليونية لكليبها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل تستقطب السعودية نجما عالميا آخر في كرة القدم بعد رونالدو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

عرض للقوة وتقليص للعروض في احتفالات يوم النصر في روسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

تاريخ الحركة النقابية في لبنان في شريط مصور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

رحلة البحث عن خلف لرياض سلامة بدأت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بمناسبة يوم الصليب الأحمر العالمي.. الـLBCI في مهمة مع متطوعي الصليب الأحمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

"السهم الواقي"... اغتيال قادة في غزة

LBCI
أخبار لبنان
13:27

بو صعب التقى عددا من النواب التغييريين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:14

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
امن وقضاء
04:44

مؤسسة كهرباء لبنان: تعديات جديدة على أبراج التوتر العالي الرئيسية وإمكانية انقطاع الكهرباء عن مناطق في الشمال وجبل لبنان

LBCI
فنّ
04:17

تصرّفت معهن بفوقيّة وتعجرف... مقلب ماغي بو غصن بالمذيعات يفاجئ الجمهور (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
10:03

غادر منزله ولم يعُد... هل تعرفون مكانه؟

LBCI
فنّ
04:13

هل ارتدى عمرو دياب صليباً في عنقه واعتنق الديانة المسيحيّة؟ (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:49

الاردن تصعد بوجه الكبتاغون: اسكوبار سوريا قُتل في ضربة جوية

LBCI
رياضة
05:52

صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي "تمت"...

LBCI
أمن وقضاء
07:16

دهم منزل مطلوب في منطقة القلمون - الشمال

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة