مقتل فلسطينيين إثنين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب قطاع غزة

قتل فلسطينيان في غارة جوية إسرائيلية عصر اليوم، استهدفت سيارة في خان يونس بجنوب قطاع غزة، على ما أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.



وقال مصدر في الوزارة لوكالة فرانس برس: "استشهد مواطنان في قصف جوي لمركبة مدنية، في بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس، وتم انتشال جثتيهما متفحمتين ونقلتا إلى المستشفى".